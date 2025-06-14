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ماذا فعل الأهلي عندما واجه ميسي قبل 16 عاما؟

08:00 ص السبت 14 يونيو 2025
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    الأهلي وبرشلونة
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    ميسي ضد الأهلي
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    ميسي ضد الأهلي
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    لاعب الأهلي مصطفى شبيطة ولاعب برشلونة جوناثان دوس سانتوس
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    ميسي ضد وائل جمعة وحسام عاشور
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    هاني العجيزي بعد هدفه في برشلونة
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    ميسي ضد الأهلي
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لاعب الأهلي

كتبت-هند عواد:

في يوم 26 يوليو على ملعب ويمبلي، التقى الأهلي برشلونة الإسباني ولاعبه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في إطار منافسات كأس ويمبلي الودية، التي ضمت 4 فرق آنذاك، سيلتيك، الأهلي، برشلونة، وتوتنهام.

وبعد 16 عاما، يتكرر اللقاء من جديد، عندما يواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية، لكن هذه المرة لن يكون ميسي بقميص الفريق الكتالوني، إنما مع فريق البلد المضيف.

ماذا فعل الأهلي ضد ميسي؟

خسر الأهلي من برشلونة بنتيجة 4-1، وكانت هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الأحمر للهزيمة من الفريق الإسباني برباعية، بعد عام 2007.

وافتتح الأهلي بطولة ويمبلي الودية بهزيمة من سيلتيك الاسكوتلاندي بنتيجة 5-1، وكان حسام البدري يقود الفريق فنيا في تلك الفترة.

وفي المباراة الثانية، التقى الأهلي وبرشلونة، وضمت تشكيلة بيب جوارديولا كل من، كييتا، هينريكي، ابيدال وبوجان، فيما كان ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء.

وسجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 15 من اللقاء عن طريق بوجان، قبل أن يعادل هاني العجيزي النتيجة لصالح الأهلي، وقبل نهاية الشوط سجل برشلونة الهدف الثاني بقذيفة قوية من روايدا.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع جوارديولا بالأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ساهم في الهدف الثالث الذي سجله سواريز، وبعد 10 دقائق أضاف بيدريتو الهدف الرابع.

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