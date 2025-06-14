كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بثوبها الجديد.

وكانت آخر مواجهة للأهلي في كأس العالم منذ 539 يوما، وتحديدا يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2023.

ماذا حدث في آخر مباراة لعبها الأهلي بكأس العالم؟

وفاز المارد الأحمر بالميدالية البرونزية لكأس العالم للمرة الرابعة، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني برباعية مقابل هدفين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجل الأهداف الأربعة للأهلي كل من ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، يوشيو كويزومي ضد مرماه وعلي معلول، ليحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وافتتح الفريق المصري باب التسجيل بواسطة، ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، ثم ضاعف الجنوب الإفريقي بيرسي تاو، النتيجة في الدقيقة 25، ليتقدم المصريون بثنائية دون رد قبل نصف ساعة لعب.

وقلص، خوسي كونتي، النتيجة للنادي الياباني في الدقيقة 43، قبل نهاية المرحلة الأولى من المباراة، قبل أن يعدل النتيجة، ألكسندر شولز، في الدقيقة 54 بواسطة ركلة جزاء، أعلنها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لتصبح النتيجة 2-2 بين الفريقين.

وفي الدقيقة 60 سدد علي معلول كرة قوية اصطدمت بيوشيو كويزومي لتسكن شباكه، وأضاف الظهير التونسي الهدف الرابع في الدقيقة 90+8.