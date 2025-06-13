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ماسكيرانو يعلن غياب أحد نجوم إنتر ميامي أمام الأهلي

11:14 م الجمعة 13 يونيو 2025
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    جوردي ألبا وليونيل ميسي
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    جوردي البا خلال حصة تدريبية لبرشلونة في 21 اذار/مارس 2015
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي غياب أحد نجوم فريقه عن مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأشار ماسكيرانو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم الجمعة، إلى غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا عن لقاء الأهلي.

ويلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو.

وقال مدرب إنتر ميامي:"جوردي ألبا لن يتواجد أمام الأهلي ونأمل عودة اللاعبين المصابين قبل اللقاء الثاني أمام بورتو البرتغالي".

وأتم مدرب إنتر ميامي تصريحاته بالتنويه إلى أن من الطبيعي أن يفوز فريق أوروبي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بسبب جودة اللاعبين ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى احتمالية وجود مفاجآت:"ولماذا لا نكون المفاجآة".

جوردي ألبا صاحب الـ 36 عامًا كان قد انضم لإنتر ميامي بالانتقالات الصيفية لموسم 23/24 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وخاض اللاعب خلال موسم 2024/25 بقميص إنتر ميامي 21 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 5 لزملائه.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

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جوردي ألبا الأهلي ضد إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية
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