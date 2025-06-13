4 صور من رحلة الحضري إلى ميامي لحضور افتتاح مونديال الأندية

كتب - نهى خورشيد

تلقي عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر الأسطوري والنادي الأهلي الأسبق، دعوة خاصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 رفقة أساطير الساحرة المستديرة.

ونشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من رحلته إلى مدينة ميامي الأمريكية:"في طريقي إلى ميامي لحضور مباراة الافتتاح كأس العالم للأندية بأمريكا بين الأهلى وإنتر ميامي بصحبة أساطير كرة القدم في العالم".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلى نظيره إنتر ميامي في افتتاح المونديال، على ملعب هارد روك، وذلك في الساعات الأولي من صباح يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

وتقام المواجهة الافتتاحية في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن.