"فيلتين وصفقات ناشئة".. قصة صن داونز من كلوركوب إلى مونديال الأندية

كتب - نهى خورشيد

في مدينة كلوركوب، الواقعة بالقرب من جوهانسبرج يقع مقر تدريبات صن داونز خلف جدران حجرية صفراء، شهدت طموح فريق بدأ من الحلم بتحقيق الدوري المحلي وصولاً إلى العالمية.

ويتكون مبنى نادي صن داونز من فيلتين؛ واحدة لإدارة كرة القدم اليومية والأخرى للإدارة العامة، إلى جانب ملاعب مشتركة للرجال والنساء، ورغم ذلك الإمكانيات البسيطة يبدأ الفريق استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وفي حديث صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية مع الدنماركي فليمنغ بيرج المدير الرياضي بالنادي عن استعدادات المونديال ، أكد قائلاً:" “لسنا هنا فقط لنفوز بالدوري المحلي… طموحنا هو السيطرة على القارة".

ويعتبر بيرج صاحب الصفقات الناجحة للفريق الجنوب أفريقي أمثال، البرازيلي لوكاس ريبيرو هداف الدوري، والتشيلي مارسيلو أليندي، النجم السابق لفئات أرسنال، إذ يعتمد على المزج بين الكشافين المحليين والتحليل الرقمي وشبكة علاقاته، مع تأكيده: "لا أوقّع مع أي لاعب لا يريده المدرب".

ويتبع بيرج على نظام الإدارة الاسكندنافي-الأوروبي، وبصفته المدير الرياضي، يشرف على سبعة أقسام، ويقدّم تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة، تلوبي موتسيبي، نجل المالك.

والجدير بالذكر أن الملياردير باتريس موتسيبي استحواذ على النادي عام 2003، ويشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".