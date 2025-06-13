كتب - نهى خورشيد

بقمصان مميزة وتقليدية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات قليلة لاستضافة كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة ومشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتشهد النسخة الاستثنائية للمونديال السماح بظهور الفرق بقمصان موسمية جديدة، أو تصاميم حصرية خاصة بالبطولة، أو حتى بالاستمرار في ارتداء قمصانهم الحالية.

وقسمت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية إطلالات وقمصان نجوم الساحرة المستديرة إلى ثلاث فئات، الأفضل والمتوسطة والسيئة.

وتصدر قميص تشيلسي قائمة الأسوأ في مونديال الأندية لهذا الموسم، إذ وصفته الصحيفة بـ"النسخة السياحية الرديئة"، كما تم توجيه الانتقاد إلى قمصان فرق أخري كبرى مثل بايرن ميونخ وإنتر ميلان ويوفنتوس كونها صممت بأسلوب مبالغ فيه وغير متناسق.

ومن الأندية العربية، التي تواجدت ضمن قائمة أسوأ قميص، الهلال السعودي، خاصة مع ظهور فكرة الهلال والقمر التى تُشبه لوحة طفل لم تجف بعد.

وبالنظر إلى القائمة المتوسطة، ريال مدريد ومانشستر سيتي، فلومينينسي، فلامنجو، بورتو، وذلك بفضل البساطة والتوازن في شكل التصميم.

وصنف قميص الأهلى من ضمن التصميمات المتوسطة كونه مألوف إلى درجة أنه قد يُعتقد البعض أنه خاص بفريق بنفيكا، كذلك يستخدم فريق العين الإماراتي اللون البنفسجي فهو لا يترك أثراً كبيراً أو اختلافاً.

واخيراً جاء قميص الترجي التونسي في المركز الأول، بفضل تصميمه المتقن الذي جمع بين الألوان التقليدية للنادي والزخارف المستوحاة من الثقافة التونسية، وُصف بأنه “تحفة فنية تُدرّس في تصميم قمصان كرة القدم

كما تألق قميص الوداد المغربي في المراكز الأولى، إلى جانب بوروسيا دورتموند وريفر بليت، إتلتيكو مدريد، إنتر ميامي، ماميلودي صن داونز.