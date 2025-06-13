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بيكهام يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي (صور)

07:46 م الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيكهام يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 4 صورة
    بيكهام يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 4 صورة
    بيكهام يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص نجم منتخب إنجلترا ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، ديفيد بيكهام، على دعم لاعبيه قبل مواجهتهم المنتظرة أمام الأهلي.

وتواجد بيكهام بالحصة التدريبية لنادي إنتر ميامي اليوم الجمعة والتي تعد البروفة الأخيرة لهم قبل مباراة الأهلي.

ويلتقي فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة الأولى كذلك بجانب الأهلي وإنتر ميامي كلاً من بورتو البرتغالي و بالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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