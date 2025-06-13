رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع لاعب جديد

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع فرانكو ماستانتونو لمدة 6 مواسم مقبلة، بداية من 14 أغسطس 2025 حتى 30 يونيو 2031.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

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