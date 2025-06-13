كتبت-هند عواد:

منع مدافع بوكا جونيورز أيرتون كوستا أحد نجوم كأس العالم للأندية، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب رفض التأشيرة الخاصة له للمرة الثانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن كوستا يغيب عن كأس العالم للأندية بعد رفض طلب التأشيرة الخاص به مرتين لأسباب لم يكشفها النادي.

وارتبط اسم كوستا صاحب الـ25 عاما، بقضية محاولة سرقة في الأرجنتين في عام 2018، لكن تم منحه فترة مراقبة في عام 2023 لتجنب المحاكمة، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وذكرت الصحيفة أن القضية تم تصنيفها على أنها "سرقة مشددة في منطقة مأهولة بالسكان وكمجموعة" ولا يزال السجل نشطًا ويؤثر على طلبات التأشيرة الخاصة به.

وورد اسمه أيضًا في وثائق المحكمة باعتباره شريكًا في جريمة قتل عنف منزلي كان شقيقه متهمًا فيها، لكن لم يتم توجيه اتهامات إليه مطلقًا.

وتعرض كوستا لحظر مماثل في عام 2023 عندما كان لاعبا في نادي إنديبندينتي، على الرغم من أن ذلك لم يكن لكأس العالم للأندية.

ويعني غيابه أنه من المتوقع أن يحصل مدافع مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو (35 عاما) على فرصة المشاركة في دفاع بوكا.

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