في صفقة تاريخية.. ليفربول يتمم التعاقد مع هذا اللاعب

كتب - محمد القرش:

يستعد ليفربول لضم لاعب بايرن ليفركوزن، فلوريان فيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول تمم التعاقد مع فيرتز، بعد الاتفاق مع نادي بايرن ليفركوزن على دفع مبلغ مالي قدره 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر ارتفاع قيمة ضم اللاعب إلى رقم قياسي إنجليزي قدره 116 مليون جنيه إسترليني بناءً على المكافآت التي تتضمن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وستكون صفقة اللاعب الألماني هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، متفوقا على مويسيس كايسيدو الذي انتقل إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني في موسم 2023/24. (ووفقا لسكاي سبورتس)

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