كتبت-هند عواد:

موظف بدرجة محترف.. يستيقظ يوميا للذهاب إلى عمله في شركة "ترسانة الإسكندرية" وينتظر المأمورية التي يحصل على بين الحين والآخر. إلا أنه لم يكن يعلم أن تلك المأمورية ستقوده لقيادة منتخب مصر للكرة الشاطئية.

مصطفى أحمد شيكا صاحب الـ38 عاما، اعتاد لعب كرة القدم في الأندية بجوار عمله، إذ أنه بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الاتحاد ثم انتقل إلى سموحة والعبور، بجانب عمله ولعب كرة القدم، كان يلعب "الكرة الخماسي" عن طريق المأموريات التي يحصل عليها.

وفي أحد الأيام، اقترحت اللجنة الرياضية في شركة الترسانة على مصطفى وزملائه، لعب كرة شاطئية، ومن المفارقات أن شيكا كان الوحيد الذي رفض الفكرة، وقال لمصراوي: "اعترضت وقلت كفاية الـ11 والخماسي، وفي ذلك الوقت كنت ألعب في صفوف العبور بدوري القسم الثاني".

وروى شيكا: "زملائي أخبروني أننا سنشارك في بطولة الشركات لنحصل على مأمورية والتي تكون عبارة عن نشاط يقوم به الموظف خارج حدود الشركة، وكان هذا سبب دخولي للكرة الشاطئية ولعبت في دوري الكرة الشاطئية في الإسكندرية وحصلنا على المركز الأول وبعدها المركز الثاني في بورسعيد".

وأثناء مشاركة شيكا في دوري الكرة الشاطئية، قرر الحكم الدولي محمد عبد القادر مرسي "قدورة"، ضمه لمعسكر منتخب مصر عام 2012، الذي كان يستعد لبطولة أمم أفريقيا، وكان الجهاز الفني بقيادة فاروق السيد يرغب في ضم عناصر جديدة، إلا أن الأول لم يكن بينهم، وحصد منتخب الفراعنة المركز السادس في البطولة، ليأتي القرار بإقالة الجهاز الفني.

تولى شمس حامد تدريب منتخب مصر للكرة الشاطئية بعد بطولة أمم أفريقيا، وأقام الاتحاد مباراة ودية لعب فيها شيكا، لينضم إلى معسكر الفراعنة لخوض البطولة العربية في شرم الشيخ، ومنذ تلك التوقيت لم يغادر صفوف الفراعنة، ليصبح القائد اللاعب الأكثر مشاركة بـ182 مباراة.

ويقول شيكا لمصراوي: "في البطولة العربية، فزنا على السودان وخسرنا من عمان، وفزنا على منتخب الإمارات في دور قبل النهائي بركلات الترجيح، وفي النهائي فزنا على لبنان 6-5 وسجلت الهدف السادس في الوقت الإضافي وهذه كانت أول بطولة لي مع المنتخب ومن وقتها في 2013 حتى الآن أنا مع المنتخب".

وشارك مصطفى شيكا مع منتخب مصر في البطولات التالية: كأس الأمم الأفريقية، كأس العالم للقارات، البطولة العربية، البحر الأبيض المتوسط، المغرب الدولية، البطولة الدولية في شرم الشيخ، نيوم الدولية، كوسافا الدولية جنوب أفريقيا، الدول المستقلة بيلاروسيا، وكأس العالم 2024، كما أنه توج بالبطولة العربية مرتين 2014 و 2023، وتظل أمم أفريقيا البطولة الغائبة عن منتخب مصر وشيكا.

وشارك شيكا مع منتخب مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة الأولى في التاريخ، عام 2024، وجاء التأهل بعد الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب المغرب (خسر النهائي من السنغال)، وودع الفراعنة كأس العالم من دور المجموعات بعد الخسارة من الإمارات وإيطاليا وتحقيق فوز وحيد على أمريكا.

ورغم استمرار شيكا حتى الآن في وظيفته ولعبه مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، إلا أنه ما زال يمارس كرة القدم بشكلها العادي، وتنقل بين عدة أندية مثل اتحاد الشرطة والحمام والضبعة.

ويمتلك شيكا الوقت الكافي للعب كرة القدم، لأنه لا يوجد دوري للكرة الشاطئية في مصر، ويقول اللاعب: "الدوري أتلعب من سنتين ولعب مع نادي ترسانة إسكندرية، لكنه لم يلعب مرة أخرى، والمنتخب يعتمد على بطولة الشركات واختيار الجهاز الفني للاعبين من كرة الـ11 والخماسي وتكون المعسكرات لفترات طويلة، وهذا يجعلنا متأخرين، المغرب والإمارات والسعودية والكويت والسنغال وكوت ديفوار وغانا لديهم دوري للكرة الشاطئية".

واختتم شيكا عن أصعب مباراة خاضها مع منتخب مصر، قائلا: "بطولة أفريقيا قبل الماضية كانت الأصعب، وبالتحديد مباراة المغرب في الدور قبل النهائي، إذ كان يصعد لكأس العالم البطل والوصيف، وفزنا على المغرب 5-4 وصعدنا لكأس العالم الحمدلله، لكننا خسرنا من السنغال في النهائي، وفي النسخة الماضية التي أقيمت في مصر خسرنا من السنغال في دور قبل النهائي".

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