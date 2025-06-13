رسميا.. الأهلي يعلن قائمة الفريق لكأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

أعلن الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويفتتح المارد الأحمر بطولة مونديال الأندية عندما يواجه إنتر ميامي في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد المقبل.

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ووسام أبو علي.