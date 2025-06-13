مصير الدوري الإيراني لكرة القدم بعد الهجوم الإسرائيلي

كتبت-هند عواد:

لم يحسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مصير الدوري المحلي وباقي المسابقات، بعد الهجوم والغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، فجر اليوم الجمعة على البلاد.

وأدان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان رسمي، الانتهاك الأخير والهجوم على المجال الجوي، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من القادة الشجعان والمواطنين الكرام.

موقف الدوري الإيراني بعد الهجوم الإسرائيلي

انتهى موسم 2024-2025 في الدوري الإيراني لكرة القدم، في منتصف الشهر الماضي، قبل فترة التوقف الدولي، التي خاض منتخب إيران خلالها مباراة ضد كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026.

وواجه منتخب إيران نظيره كوريا الشمالية، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وفاز بنتيجة 3-1، لينفرد بصدارة مجموعته.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الإيراني، ينطلق الموسم الجديد من الدوري 2025-2026، يوم 4 أغسطس المقبل، فيما تقام مباراة كأس السوبر بين تراكتور تبريز بطل الدوري الممتاز، واستقلال بطل الكأس الوطنية للموسم الماضي، يوم الأربعاء 29 أغسطس.

ولم يكشف الاتحاد الإيراني، في بيانه الرسمي الذي أدان فيه الهجوم الإسرائيلي، مصير تلك المباريات.