"سأُطرد".. جوارديولا يفضل تدريب السيتي عن ريال مدريد وبرشلونة

كتب - محمد القرش:

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه كان سيُقال من تدريب برشلونة أو ريال مدريد حال قدم معهم الموسم السيئ الذي قدمه مع مانشستر سيتي مؤخرا.

وقال جوارديولا خلال مقابلة مع شبكة DAZN، إنه كان ليصبح عاطلاً عن العمل لو كان مدرباً في الدوري الإسباني لأن فرق الدوري الممتاز هناك لا تتمتع بالصبر مع المدربين ذوي الأداء المتراجع.

وأكد بيب: "بالنظر إلى العام الذي مررت به مع السيتي، لو كنت في إسبانيا، لما كنتُ مدربًا في أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر، لو كنت مدربا في برشلونة أو مدريد، لأقالوني".

وبحسب تصريحاته، فإن مانشستر سيتي يستحق الكثير من الثناء لمنحه المزيد من الوقت لإصلاح الفريق، والمزيد من المال لبدء عملية إعادة البناء التي يحتاجها النادي.

وأضاف: "انظروا إلى كارلو أنشيلوتي، لقد فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، لكن تمت إقالته".

ومن ناحية أخرى، دعم مانشستر سيتي جوارديولا في سوق الانتقالات استعدادًا للموسم المقبل، حيث أكمل التعاقد مع ريان آيت نوري، وريان شرقي، وتيجاني رايندرز.

وسيشارك كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم الأحد، بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي.