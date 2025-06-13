كتبت-هند عواد:

أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بيانا رسميا أدان فيه الانتهاك الأخير للبلاد، والغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران فجر اليوم الجمعة.

وأدان الدوري الإيراني لكرة القدم واتحاد كرة القدم الهجوم على المجال الجوي وأراضي الدولة، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من القادة الشجعان والمواطنين الكرام.

وقال بيان الاتحاد الإيراني: "يدين الاتحاد الإجراء الوحشي الذي اتخذه النظام المحتل في القدس، والذي يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وجريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".

واختتم البيان: "إن أبطال وقدامى ومسؤولي كرة القدم الإيرانية، الذين صنعوا ملحمة خالدة في الدفاع عن الهوية الإسلامية والإيرانية خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس، حاضرون اليوم بنفس روح المقاومة والتضحية إلى جانب الشعب الإيراني الشريف والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، وهم مستعدون لتقديم أي تضحية".

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