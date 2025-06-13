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"تأثير متوقع".. تغيّرات فسيولوجية تهدد الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي

11:06 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
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    إمام عاشور من مران الأهلي
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    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
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    مران الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي
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    تدريبات الأهلي
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    مران الأهلي
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    ديانج من مران الأهلي
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    محمد هاني من مران الأهلي
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
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كتب - محمد القرش:

كشف محمد سعد المعد البدني السابق لنادي الوصل والحالي لفريق طلائع الجيش، عدد من المشاكل التي من المتوقع أن تواجه النادي الأهلي في بداية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعد في تصريحات خاصة "لمصراوي": "هناك مشاكل من المتوقع أن تواجه عدد من لاعبي النادي الأهلي وتهدد الفريق من حيث التكيف على الأوضاع الجديدة، مثل تغيير الساعة البيولوجية ومواعيد المباريات وارتفاع نسبة الرطوبة".

وأضاف: "وإذا لم يصل اللاعبين إلى مرحلة التكيف سيؤثر جدا على الفريق ومستوى اللياقة البدنية لديهم".

وأوضح: "لأن كمية الأوكسجين التي تتأثر بالرطوبة، هي من تمد الرئتين بالهواء وتساعد العضلات على مقاومة الإجهاد".

وأردف: "الإجهاد ينتج عنه ترصد حمض اللاكتيك الخاص بطاقة اللاعبين، ومن أجل علاجه يجب حدوث دورة "كريبس" المسؤولة عن توليد الطاقة، والتي تحتاج نسبة كبيرة من الأوكسجين".

واختتم: "لذلك يجب تكيف جسم اللاعب على مستوى الأوكسجين القليل، مما يمكنه من خوض المباريات بصورة طبيعية".

يُذكر أن الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأحد المقبل.

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