محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"

كتبت-هند عواد:

أبدى محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دهشته من انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأحمر.

وقال هاني عن صفقات الأهلي قبل المونديال: "معظم الصفقات الجديدة ليست غريبة علينا. حمدي فتحي وأليو ديانج لعبا معنا من قبل وزيزو لعب معنا في المنتخب. محمد علي بن رمضان هو الجديد وهو إضافة كبيرة للفريق. الصفقات رائعة فقد أصبح لدينا فريقين".

وأضاف: "زيزو شخصية كبيرة وعقليته عقلية لاعب كرة محترف يعمل على نفسه طوال الوقت ولا يكتفي بالمران فقط، وداخل الملعب هو شخص يُعتمد عليه ولا أرى أنه سيتطلب الكثير من الوقت للاندماج مع الفريق".

وأوضح: "لم أكن أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي ولم يخطر الأمر على بالي.. ولكني سعيد للغاية بانضمامه وكنت أتمنى ذلك لأني أحب عقليته. علاقتنا به كانت دائما جيدة وحتى حين كان في الزمالك لم تكن لديه مشكلة مع جماهير الأهلي".

واختتم هاني: "تريزيجيه بمثابة أخي وأراه من أكثر المحترفين نجاحا في تاريخ الكرة المصرية وترك أثرا في كل مكان. إنه يعود لمنزله وهو من قادة الفريق ومن أفضل الشخصيات التي يمكن التعامل معها".