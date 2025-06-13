محمد هاني: "لا أحب أن يقال عني بتاع لقطات.. ولم نذهب للمونديال كضيف شرف"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المنافسة في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مستوى أعلى.

وقال هاني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لا يوجد مستوى أعلى للعب بين أفضل فرق العالم. تحضيرنا للمباريات ولا يختلف والتركيز يظل كما هو، ولكن هذه المباراة تجعل لاعب الكرة يشعر أنه لاعب كرة".

وأضاف: "الأجواء تجعل اللاعب مستمتعا. كل شيء يكون رائعا بما في ذلك الكرات والملاعب، ولم نأتِ لنختبر الأجواء ونعود بل لتحقيق أفضل شيء ممكن. الجيل الحالي كسر هذا الحاجز في كأس العالم للأندية".

وواصل: "أحب العمل في صمت وعدم الحديث كثيرا. لا أحب أن يُقال عني "بتاع لقطات" ولا أحب تسليط الضوء عليَّ. أحب أن يتحدث الناس عني لأني ألعب وأعمل جيدا وأطور من نفسي".

واختتم عن مواجهة ميسي في الافتتاح: "الكل يحضر بنسبة 100% لبطولة كأس العالم. حضرنا في مناسبات شبيهة من قبل وحققنا إنجازات كبيرة والأهلي لم يذهب ليعود كضيف شرف. لا يمكننا أن نخذل هذه الجماهير".

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