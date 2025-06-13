"تحدي كبير".. كيف يتغلب الأهلي على التغيرات الفسيولوجية في أمريكا؟

كتب - محمد القرش:

تُمثل الفرق التي يواجهها النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية تحديا كبيرا للاعبين وللجهاز الفني، لكنها ليست التحديات الوحيدة التي يسعى المارد الأحمر للتغلب عليها خلال الفترة الجارية.

هناك تغيرات فسيولوجية تواجه لاعبي الأهلي منذ وصولهم أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكنها التأثير على مستوى اللاعبين في المباريات بالسلب حال عدم التغلب عليها.

وكشف محمد سعد المعد البدني السابق لنادي الوصل والحالي لفريق طلائع الجيش، التحديات الفسيولوجية التي تواجه المارد الأحمر وطرق حلها.

تحديات الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي

وقال سعد في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن النادي الأهلي يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات الفسيولوجية، بداية من تغيير الساعة البيولوجية التي تتحكم في عدد ساعات النوم وتغيرها وتكيف اللاعبين على الوضع.

وأضاف أن هناك حلين، الأول هو وصول اللاعبين قبل المباراة بيوم ويخاطرون بمدى التكيف، أو الذهاب قبل بداية البطولة بفترة مثلما فعل الأهلي من أجل زيادة نسبة تكيف اللاعبين على الأوضاع الجديدة.

وأوضح أن التأقلم على تغير الساعة البيولوجية يحتاج في الغالب من 7 إلى 14 يوما من أجل إستيعاب الجسم الوضع الجديد.

الرطوبة تهدد الجهد البدني للأهلي

وعن تأثير الرطوبة على اللاعبين، أشار محمد سعد إلى أن الرطوبة تؤثر على كمية الأكيسجين المتواجد في الهواء، فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة قل الأكسجين.

وأكد أن اللاعب يتكيف على هذا الوضع عن طريق بعض الفيتامينات التي تساعد على تعويض الأملاح والمعادن التي يخسرها الجسم نتيجة ارتفاع الرطوبة.

واختتم المعد البدني لنادي طلائع الجيش بأن الأهلي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا من أجل التكيف على كل تلك الأوضاع، الساعة البيولوجية والرطوبة وتغير مواعيد المباريات.

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