"حماس وتركيز".. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الجماعي، مساء أمس الخميس، على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا لخوض مباراة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهد المران حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين، وتركيزًا شديدًا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني على الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية في إطار الاستعداد لمواجهات كأس العالم للأندية، خاصة المواجهة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.