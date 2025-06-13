يفتتحه الأهلي.. مواعيد مباريات الأسبوع الأول من كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في ثوبها الجديد، حيث تقام بمشاركة 32 فريقا لأول مرة تاريخيا.

وستقام النسخة الأولى من بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "كأس العالم للأندية" الجديدة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

جدول مباريات الأسبوع الأول من كأس العالم

الأحد 15 يونيو

الأهلي ضد إنتر ميامي - 3 فجرا

بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي - 7 مساء

باريس ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء

الاثنين 16 يونيو

بالميراس ضد بورتو - 1 بعد منتصف الليل

بوتافوجو ضد سياتل - 5 فجرا

تشيلسي ضد لوس أنجلوس - 10 مساء

الثلاثاء 17 يونيو

بوكا جونيورز ضد بنفيكا - 1 بعد منتصف الليل

فلامنجو ضد الترجي - 4 فجرا

فلومينينسي ضد دورتموند - 7 مساء

ريفر بليت ضد أوراوا - 10 مساء

الأربعاء 18 يونيو

هيونداي ضد صن داونز - 1 بعد منتصف الليل

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 فجرا

مانشستر سيتي ضد الوداد - 7 مساء

ريال مدريد ضد الهلال - 10 مساء

الخميس 19 يونيو

باتشوكا ضد سالزبورج - 1 بعد منتصف الليل

العين ضد يوفنتوس - 4 فجرا