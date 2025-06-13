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أغنية مخصصة وأسطورة النادي.. مفاجآت كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:00 ص الجمعة 13 يونيو 2025

كأس العالم للأندية

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كتبت-هند عواد:

ابتكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجموعة من الفعاليات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وكشفت وكالة "AP"، ارتداء حكام مباريات كأس العالم للأندية، كاميرا صغيرة تبرز من سماعات الأذن، لتعرض اللقطات مع بث المباراة عبر شاشات التلفزيون، بشرط ألا تكون مثيرة للجدل.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن اللجنة المنظمة قررت تخصيص أغنية لكل فريق مشارك في البطولة، تبث قبل انطلاق المباريات، لتحفيز اللاعبين والجماهير.

وسيقدم كل ناد أسطوانة مدمجة تحتوي على مقطوعات غنائية خاصة بالفريق وجماهيره، تبث قبل انطلاق المباراة.

ولم تتوقف الابتكارات الخاصة بالبطولة عند هذا الحد، إذ يختار كل ناد أحد نجومه السابقين لتقديم تشكيلة الفريق عبر الإذاعة الداخلية.

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