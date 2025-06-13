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91 مليون يورو.. كيف استعد منافسو الأهلي لكأس العالم للأندية العالم للأندية؟

08:15 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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    إنتر ميامي الأمريكي
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    فريق إنتر ميامي
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    قميص بورتو الجديد1
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    بالميراس البرازيلي
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق1
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    محمد هاني من مران الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    من مران الأهلي
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كتبت-هند عواد:

فجر يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ستنطلق النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقا، ويعتبر الأهلي أحد طرفي مباراة الافتتاح ضد الفريق المضيف إنتر ميامي الأمريكي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تضم كبار أوروبا مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

وعزز الأهلي صفوفه بمجموعة من الصفقات، على رأسها محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، إضافة إلى أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي.

وتكلفت خزينة الأهلي 2 مليون و216 ألف يورو مقابل الصفقات التي أبرمها الفريق لكأس العالم للأندية، فيما اختلفت استعدادات الفرق المنافسة.

بورتو 21.3 مليون يورو

أنفق بورتو 21.3 مليون يورو، بعدما أعلن التعاقد مع جابري فيجا من الأهلي السعودي مقابل 18 مليون يور، كما فعل خيار شراء نيهوين بيريز مقابل 13.3 مليون يورو.

بالميراس 70 مليون يورو

من جانبه، أنفق البرازيليون 70 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بما في ذلك فيتور روكي، ولم يُعززوا صفوفهم خلال هذه الفترة.

وصرح مدرب بالميراس في مؤتمر صحفي، بأنه "يملك اللاعبين الذين يريدهم "، بمن فيهم إستيفاو، الذي وقع لتشيلسي.

ولم ينفق الفريق المضيف إنتر ميامي الأمريكي، على الصفقات، إذ أن فريق ميسي ولويس سواريز فضل خوض البطولة دون التعاقد مع أي لاعب.

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