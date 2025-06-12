كتب - يوسف محمد:

تعرض حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي دييجو كوستا، للإصابة خلال مران فريقه اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن حارس المرمى غادر تدريبات فريقه كإجراء احترازي، بعد شعوره بآلام عضلية في فخذه الأيمن.

وأشارت الصحيفة، أن حارس المرمى سيخضع للفحص الطبي، من قبل الجهاز الطبي بالفريق، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

ويشارك بورتو في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لأندية، رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي".

ويستهل فريق بورتو البرتغالي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق بالميراس البرازيلي، يوم 16 يونيو المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا.

ويذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تنطلق يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، بمباراة تجمع بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي.

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