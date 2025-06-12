تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي، بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد المنتخب في الدقيقة الأخيرة خلال مواجهة عمان.

وتمكن منتخب عمان من تسجيل هدف التعادل في مرمى منتخب فلسطين، من ضربة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 7+90 من عمر المباراة، مما تسبب في خروج منتخب فلسطين من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، فيما صعد منتخب عمان إلى الملحق المؤهل للبطولة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: "يود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يوضح للرأي العام الرياضي، بأنه تابع بدقة واهتمام بالغ مجريات مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العماني، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولا سيما قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني في الوقت بدل الضائع، سجل منها هدف التعادل".

وأضاف: "بعد مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الرسمية، وما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تبين لنا بشكل واضح أن قرار الحكم "موعود بونياديفارد باحتساب ركلة الجزاء لم يكن صائبا، وجاء مجحفًا بحق منتخبنا الوطني، إذ لم تتوفر أي من المعايير التحكيمية التي تستوجب هذا القرار".

واختتم: "بناءً على ذلك تقدمنا في الاتحاد الفلسطيني، بشكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم "AFC" مطالبين بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة والتدقيق في كافة الإجراءات والقرارات التي رافقت احتساب ركلة الجزاء، بما يكفل إحقاق العدالة، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحادين".

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