كتب - يوسف محمد:

قام عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتوقيع على مجموعة من قمصان الفريق، لتسليمها إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وسوف يتم استخدام هذه القمصان، التي تم التوقيع عليها من قبل لاعبي المارد الأحمر، من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي، لتوزيعها كنوع من الهدايا على الجماهير، التي ستتواجد في ملعب "هارد روك" لمتابعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى يوم 13 يوليو المقبل.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي، 15 يونيو، 3 فجرا.

الأهلي ضد بالميراس، 19 يونيو، 7 مساءً.

الأهلي ضد بورتو، 24 يونيو، 4 فجرا.

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