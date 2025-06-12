رسمياً.. الشمال القطري يعلن تعاقده مع أكرم توفيق

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الشمال القطري تعاقده رسميًا مع أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشمال عبر منصة "إكس":"من نيل مصر إلى قلعة الشمال، أهلاً بك قلب الأسد “أكرم توفيق“".

وسيرتدي توفيق القميص رقم 72، ويُعد أول صفقات الشمال استعدادًا للموسم الجديد، على أن يتم تقديمه رسمياً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل.

وخاض أكرم توفيق 144 مباراة مع الأهلي، تُوج خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، كأس مصر.