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رسمياً.. الشمال القطري يعلن تعاقده مع أكرم توفيق

08:15 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق وسمير محمد
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الشمال القطري تعاقده رسميًا مع أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشمال عبر منصة "إكس":"من نيل مصر إلى قلعة الشمال، أهلاً بك قلب الأسد “أكرم توفيق“".

الشمال يعلن ضم أكرم توفيق_Easy-Resize.com

وسيرتدي توفيق القميص رقم 72، ويُعد أول صفقات الشمال استعدادًا للموسم الجديد، على أن يتم تقديمه رسمياً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل.

وخاض أكرم توفيق 144 مباراة مع الأهلي، تُوج خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، كأس مصر.

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أكرم توفيق الشمال القطري الأهلى
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