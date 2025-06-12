كتب - يوسف محمد:

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، على أن مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، تعد هى الأسهل للمارد الأحمر في المونديال، مشيرا إلى قدرة الأهلي على تقديم مباراة جيدة أمام الفريق الأمريكي.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

وقال إمام في تصريحات، عبر راديو "أون سبورت": "إنتر ميامي يعد المنافس الأسهل للأهلي في مجموعته بكأس العالم للأندية 2025، وليونيل ميسي يعد هو المحرك الأساسي للفريق، ومواجهة لاعبين كبار مثل ميسي وسواريز في افتتاح البطولة، يعد حافز كبير للاعبي الأهلي".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة جيدة وكبيرة أمام إنتر ميامي، في افتتاح مباريات كأس العالم".

وعن عودة تريزيجيه للنادي الأهلي قال: "أحب تريزيجيه بشكل كبيرة، عودته من أفضل الأمور الذي قام بها الأهلي في الفترة الماضية، فهو أحد أفضل اللاعبين في مصر".

واختتم إمام تصريحاته: "دائما ما كنت أتحدث عن تريزيجيه بشكل جيد، منذ أن كان لاعب ناشئ في الأهلي، توقعت بأنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في مصر".

وكان الأهلي، أعلن عن عودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق طرابزون سبور التركي، بعقد لمدة 5 سنوات.

ويذكر أن المارد الأحمر يتواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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