كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية، مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي كالتالي:

حكم ساحة: علي رضا فغاني

حكم مساعد أول: أنطون شيتنين

حكم مساعد ثان: أشلي بيشام

حكم رابع: سيمون مارشينياك

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وتعد هذه هى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريق، وتقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وسبق وأدار الحكم علي رضا أفغاني، مباراة للمارد الأحمر أمام فريق باتشوكا المكسيكي، في النسخة الماضية من بطولة الإنتركونتيننتال وانتهت لصالح الفريق المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

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