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طلب خاص من الاتحاد الإماراتي بخصوص مباريات ملحق كأس العالم 2026

07:20 م الخميس 12 يونيو 2025
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    الاتحاد الإماراتي
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كتب - نهى خورشيد

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس، طلباً خاصاً إلى الاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص الدول المرشحة لاستضافة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء بيان الاتحاد الإماراتي كالأتي..

طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن يقام في شهر أكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي وجهه اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي ، مؤكداً على أهمية العدالة والشفافية في عملية الاختيار, والتي يجب أن تكون وفقاً للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي.

بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم_Easy-Resize.com

وتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بشكل رسمي بطلب استضافة مباريات إحدى المجموعتين وفقاً للمهلة المحددة من الاتحاد القاري ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لأكبر البطولات والأحداث الرياضية والكروية العالمية وبشهادة الجميع.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يُعد المنتخب الأفضل من حيث ترتيب المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي ، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 15 نقطة.

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