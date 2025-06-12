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"للدفاع عن لقب السكوديتو".. نابولي يعلن صفقة دي بروين

06:52 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كيفين دي بروين
  • عرض 7 صورة
    كيفين دي بروين
  • عرض 7 صورة
    اللاعب دي بروين
  • عرض 7 صورة
    كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي
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    نابولي يعلن ضم دي بروين
  • عرض 7 صورة
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعاقد السماوي الإيطالي مع دي بروين بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث، وذلك في إطار خطة المدرب أنطونيو كونتي لتعزيز صفوف الفريق والحفاظ على لقب السكوديتو بعد التتويج به للمرة الرابعة في تاريخ النادي، خلال الموسم الماضي.

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وكان دي بروين صاحب الـ33 عاماً، أعلن رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة امتدت منذ عام 2015، حقق خلالها كلاً من الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب كأس الاتحاد مرتين، وكأس الرابطة 5 مرات، والدرع الخيرية مرتين.

وخلال الموسم الأخير، شارك دي بروين في 40 مباراة مع السيتي بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 8.

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نابولي دي بروين مانشستر سيتي
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