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"قبل صدام الأهلي".. 4 صور لقميص إنتر ميامي الثالث بظهور ميسي

06:39 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قميص إنتر ميامي الثالث بظهور ميسي (3)
  • عرض 4 صورة
    قميص إنتر ميامي الثالث بظهور ميسي (4)
  • عرض 4 صورة
    قميص إنتر ميامي الثالث بظهور ميسي (2)
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كتب - نهى خورشيد

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي عن قميصه الثالث باللون السماوي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ونشر حساب إنتر ميامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 4 صور من القميص الثالث للفريق باللون السماوي، ظهر بأحدهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 32 فريقًا، والتي تُقام بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

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إنتر ميامي الأمريكي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة ليونيل ميسي
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