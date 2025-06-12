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الكشف عن موعد الإعلان عن المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية

06:39 م الخميس 12 يونيو 2025
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    الكرة الذهبية
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    جائزة الكرة الذهبية
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    ميسي يفوز بالكرة الذهبية
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    ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية
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    حفل الكرة الذهبية
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    الكرة الذهبية
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    كريستيانو رونالدو صاحب الكرة الذهبية 2016
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    رونالدو يحتفل بالكرة الذهبية
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    البرتغالي كريستيانو رونالدو يأمل بالحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة لمعادلة الرقم القياسي للارجنتيني ليونيل ميسي
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025.

وكشف الحساب الرسمي لمجلة فرانس فوتبول، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا اليوم الخميس أن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لفئتي الرجال والسيدات، سيكون يوم 7 أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، يوم 22 سبتمبر المقبل، على مسرح شاتليه بباريس.

وكان النجم الإسباني رودري لاعب وسط فريق مان سيتي، قد حصد لقب الجائزة في العام الماضي 2024، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي مع مان سيتي ولقب أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا.

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر حصدا لجائزة الكرة الذهبية، حيث توج بالجائزة في 8 مناسبات مختلفة، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة في 5 مناسبات.

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الكرة الذهبية موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية ليونيل ميسي كريتيانو رونالدو رودري
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