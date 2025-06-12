كتب - يوسف محمد:

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اعتذاره عن عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن الظروف الصحية التي يمر بها رئيس النادي محمود الخطيب، هي التي منعت حضوره مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "الخطيب يعتذر بسبب الظروف الصحية ويتمنى النجاح لمونديال الأندية".

وأضاف "أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفانتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة".

وتابع: "النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، يحرص دومًا على أن يقوم بدوره كاملا تجاه اللعبة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل عالميًا أيضًا".

واختتم: "وتمنى الكابتن محمود الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة على ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

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