حظر تجول وطائرات هليكوبتر.. ماذا يواجه أتلتيكو مدريد قبل المونديال؟

كتبت-هند عواد:

يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني، موقفا مقلقا خلال وجوده في معسكر كأس العالم للأندية، بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بعثة أتلتيكو مدريد وصلت إلى لوس أنجلوس أمس الأربعاء، لبدء الاستعداد لكأس العالم للأندية.

وتدرب فريق سيميوني صباح اليوم (11:00 بتوقيت لوس أنجلوس) لأول مرة على الأراضي الأمريكية، بعد الحصول على فترة راحة من السفر كذلك أعمال الشغب المحيطة بفندق كونراد، حيث يقيم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن هناك طائرات الهليكوبتر حلقت فوق الفندق باستمرار (خمس طائرات في كل مرة)، إضافة إلى وجود أصوات صفارات الإنذار والمتظاهرون.

ويواجه فريق أتلتيكو مدريد أزمة أخرى، بفرض حظر تجول، إذ أُبلغت هواتف النازحين، طالبةً عدم التنقل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحًا. وجاء في الرسالة: "التنقل فقط بين العمل والمنزل، ولتقديم الرعاية الطارئة والإسعافات الأولية".

ويشمل حظر التجول وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يقع فندق الفريق الإسباني، وهو ساري المفعول إلى أجل غير مسمى حتى إشعار آخر.

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