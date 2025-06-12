ريال مدريد يتفوق على ميسي والأهلي في سباق تذاكر مونديال الأندية

كتبت-هند عواد:

حقق ريال مدريد الإسباني نجاحا غير مسبوقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل انطلاق المسابقة.

واحتفت صحيفة "آس" الإسبانية، بشعبية ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تضاهى، وفي وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي، مشيرة إلى أن المرينجي النادي الوحيد الذي نفدت تذاكر مباراته الأولى في كأس العالم للأندية.

وذكرت الصحيفة، أنه تم بيع 65326 تذكرة متاحة لمباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم، على ملعب هارد روك في ميامي، وذلك منذ أسابيع، ويعتبر الفريق الإسباني القوة الدافعة للفيفا في هذه البطولة.

واستعرضت الصحيفة، موقف المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي (يوم السبت بتوقيت أمريكا والأحد بتوقيت القاهرة)، والتي ستشهد حفلا موسيقيا، مشيرة إلى أن الأجواء باهتة وتناقض مع ما يحدث مع ريال مدريد.

وأفاد موقع "ذا أثليتيك" عن قلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الداخلي إزاء بطء مبيعات تذاكر المباراة الافتتاحية، على الرغم من وجود نجم كرة القدم الشهير في المدينة وهو ليونيل ميسي، الذي حطم أرقامًا قياسية في عدد الحضور (في الملاعب وعلى شاشات التلفزيون) منذ زيارته للولايات المتحدة، لكن نفاد تذاكر فريقه ضد بطل مصر يكلفه الكثير.

ووفقا لصحيفة "آس"، لم يُبع سوى ثلث التذاكر حتى الآن، على الرغم من أن الفيفا تزعم أن المبيعات أعلى من ذلك التقدير، رغم انخفاض سعر تذاكر اللقاء، حتى وصل إلى 48 يورو.

ونجح ريال مدريد في بيع تذاكر مباراته الأولى ضد الهلال السعودي، وفي طريقه لبيع جميع تذاكر مباراته الثانية (ضد باتشوكا، 22 يونيو).

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