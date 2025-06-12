ريال مدريد يمنع أرنولد من قيادة سيارته المفضلة في النادي.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، 3 تغييرات بالنسبة للإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد، بداية من قميصه وحتى سيارته المفضلة.

وقدم ريال مدريد الإسباني، الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد لاعبا رسميا في صفوف الفريق، لمدة 6 مواسم، بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول، وظهر اللاعب بالقميص رقم 12 مع المرينجي.

ويظهر أرنولد للمرة الأولى مع ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، عندما يواجه الهلال في كأس العالم للأندية، بعدما رفع الأول 10 ملايين جنيه إسترليني إلى ليفربول للحصول على خدمات اللاعب مبكرًا.

ويرتدى ألكسندر أرنولد القميص 12 بدلا من 66 الذي كان يرتديه مع ليفربول، بسبب قواعد الدوري الإسباني التي تنص على أن أرقام القمصان يجب أن تقع بين 1 و25.

وسيصبح اسم الإنجليزي على القميص "ترينت" بدلاً من "ألكسندر-أرنولد"، مثلما كان في ليفربول.

ريال مدريد يمنع أرنولد من استخدام سيارته المفضلة

إلى جانب رقم قميصه الجديد، اضطر ألكسندر أرنولد إلى إجراء تغيير آخر في حياته مع ليفربول بعد منعه من أخذ ممتلكاته الثمينة إلى إسبانيا.

الشيء الوحيد الذي لن يتمكن من أخذه من وطنه إلى ناديه الجديد هو سيارة رينج روفر التي تبلغ قيمتها 130 ألف جنيه إسترليني والتي يقودها في أنحاء إنجلترا، ويرجع ذلك إلى أن ريال مدريد لديه اتفاقية رعاية مع شركة BMW، والتي تمنع اللاعبين من قيادة أي سيارات أخرى إلى ملعب التدريب الخاص بالنادي، بحسب ما ذكره موقع El Motor.

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