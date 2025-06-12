الترجي يصل أمريكا لبداية مشوار المونديال

كتب- محمد خيري:

وصل الفريق الأول لنادي الترجي التونسي،اليوم الخميس، إلى مدينة ديترويت الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تبدأ خلال أيام قليلة.

ويتواجد فريق الترجي التونسي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلًا من: تشيلسي الإنجليزي، وفلامينجو البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

وسوف يبدأ فريق الترجي مشواره في البطولة يوم الثلاثاء المقبل، أمام فلامنجو البرازيلي، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية أمام لوس أنجلوس الأمريكي يوم السبت 21 يونيو في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، ويختتم بمواجهة قوية أمام تشيلسي، يوم الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن هناك 5 أندية عربية تشارك في بطولة كأس العالم للأندية، وهم: الأهلي - الهلال السعودي - الترجي الرياضي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي - العين الإماراتي.