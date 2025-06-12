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الأهلي ينهي مرانه الجماعي استعدادا لمباراة إنتر ميامي الأمريكي

10:03 ص الخميس 12 يونيو 2025
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    إمام عاشور من مران الأهلي
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    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
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    ديانج من مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    مران الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي
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    محمد هاني من مران الأهلي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي1
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    أحمد رمضان بيكهام من مران الأهلي
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    من مران الأهلي
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    ياسر إبراهيم من مران الأهلي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي
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    كريم الدبيس من مران الأهلي
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    مروان عطية من مران الأهلي
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كتبت-هند عواد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، صباح اليوم الخميس، على ملعب "جامعة نوفا"، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية.

وشهد مران الأهلي حضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي بداية المران، اجتمع خوسيه ريبيرو باللاعبين وشرح لهم بعض النقاط الفنية المهمة والجمل الفنية التي سيتم تطبيقها خلال المران على الجانب الخططي والتكتيكي.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي

ويواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة والثامنة مساء يوم السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا، في افتتاح البطولة.

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مران الأهلي تدريبات الأهلي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي خوسيه ريبيرو
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