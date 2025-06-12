مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

اكتمال صفوف الفريق.. وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي

09:50 ص الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (2)
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (4)
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي، وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

واكتملت صفوف الأهلي، بانضمام وسام أبو علي الذي أنهى مشاركته مع منتخب بلاده فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة والثامنة مساء يوم السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا، في افتتاح البطولة.

اقرأ أيضًا:

"لاعب فريق عربي في الصدارة".. قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم للأندية

"تعادل الأرجنتين وفوز سويسرا".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الأهلي الأهلي وإنتر ميامي معسكر الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس
"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية