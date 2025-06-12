اكتمال صفوف الفريق.. وسام أبو علي ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي

كتبت-هند عواد:

انضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي، وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

واكتملت صفوف الأهلي، بانضمام وسام أبو علي الذي أنهى مشاركته مع منتخب بلاده فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة والثامنة مساء يوم السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا، في افتتاح البطولة.

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