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"لاعب فريق عربي في الصدارة".. قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم للأندية

04:07 ص الخميس 12 يونيو 2025
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو من معسكر البرتغال
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    رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017
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    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017
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    المدافع الايطالي ليوناردو بونوتشي (يمين) يحاول منع البرتغالي كريستيانو رونالدو (يسار) من التسديد في نهائي دوري ابطال اوروبا بين يوفنتوس الايطالي وريال مدريد الاسباني في 3 حزيران/يونيو 2017
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    مهاجم توتنهام الانكليزي هاري كاين (الى اليسار) ومهاجم ريال مدريد الاسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ختام مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
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    ألبا وميسي
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    ليونيل ميسي مع جوردي ألبا
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    جاريث بيل (3)
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    جاريث بيل (2)
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    جاريث بيل (1)
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    كريم بنزيما من تدريبات الاتحاد قبل مباراة الأهلي_Easy-Resize.com
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    كريم بنزيما لاعب الاتحاد
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم يوم 15 يونيو الجاري، إلى ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة مباراة إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح بطولة مونديال الأندية، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية بنظامها القديم، برصيد 7 أهداف، يليه الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل.

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم للأندية

1- كريستيانو رونالدو، 8 مباريات، 7 أهداف، (ريال مدريد).

2- جاريث بيل، 6 مباريات، 6 أهداف، (ريال مدريد).

3- كريم بنزيما، 11 مباراة، 6 مباريات، (اتحاد جدة وريال مدريد).

4- ليونيل ميسي، 5 مباريات، 5 أهداف، (برشلونة).

5- لويس سواريز، مباراتين، 5 أهداف، (برشلونة)

6- سيزار ديلجادو، 6 مباريات، 5 أهداف، (مونتيري المكسيكي).

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الهداف التاريخ لكأس العالم للأندية مونديال الأندية قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو
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