أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم يوم 15 يونيو الجاري، إلى ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة مباراة إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح بطولة مونديال الأندية، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية بنظامها القديم، برصيد 7 أهداف، يليه الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل.

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم للأندية

1- كريستيانو رونالدو، 8 مباريات، 7 أهداف، (ريال مدريد).

2- جاريث بيل، 6 مباريات، 6 أهداف، (ريال مدريد).

3- كريم بنزيما، 11 مباراة، 6 مباريات، (اتحاد جدة وريال مدريد).

4- ليونيل ميسي، 5 مباريات، 5 أهداف، (برشلونة).

5- لويس سواريز، مباراتين، 5 أهداف، (برشلونة)

6- سيزار ديلجادو، 6 مباريات، 5 أهداف، (مونتيري المكسيكي).