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"تعادل الأرجنتين وفوز سويسرا".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

03:07 ص الخميس 12 يونيو 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الأربعاء الموافق 11 يونيو الجاري العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

كما أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات الودية الدولية، من أبرز هذه المباريات، هى مباراة منتخب أمريكا أمام منتخب سويسرا والتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمس

أوروجواي تفوز على فنزويلا (2-0)

البرازيل تفوز على باراجواي (1-0)

الأرجنتين تتعادل مع كولومبيا (1-1)

بيرو تتعادل مع الإكوادور (0-0)

نتائج المباريات الودية الدولية أمس

سويسرا تفوز على أمريكا (4-0)

المكسيك تفوز على تركيا (1-0)

كندا تتعادل مع كوت ديفوار (-0)

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نتائج مباريات أمس تصفيات أمريكا الجنوبية مباريات ودية دولية منتخب سويسرا منتخب الأرجنتين
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