كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريق.

ويستضيف ملعب "هارد روك" بأمريكا مباراة النادي الأهلي أمام إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالمونديال.

وتضم قائمة المارد الأحمر المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة من قبل، كن بنظامها القديم.

ومن أبرز لاعبي المارد الأحمر، الذين اعتادو على خوض مثل هذه المنافسات الكبرى هو حسين الشحات، الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم في 5 نسخ مختلفة أعوام: "2019 مع العين الإمارات، مع الأهلي في أربع نسخ أعوام، 2021، 2022، 2023 و2024".

ويسعى حسين الشحات خلال النسخة الحالية من البطولة، إلى معادلة ثنائي فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي ولويس سواريز، في عدد الأهداف الذين نجحوا في تسجيلها بالبطولة.

ويمتلك نجم النادي الأهلي، 4 أهداف خلال مشاركاته السابقة في مونديال الأندية، بفارق هدف واحد ثنائي إنتر ميامي، الذي يمتلك كلا منهما خمسة أهداف في مونديال الأندية، بالإضافة إلى لاعب مونتيري المكسيكي السابق سيزار ديلجادو، الذي يمتلك 5 أهداف في البطولة هو الآخر.

والجدير بالذكر أن الشحات، كان قد تمكن من تسجيل 3 أهداف مع المارد الأحمر خلال ظهوره في 4 نسخ مختلفة مع الفريق بالبطولة، فيما سجل هدف واحد بقميص العين الإماراتي.

أقرأ أيضًا:"سيكون هناك جلسة".. شوبير يكشف عن صفقة يسعى الزمالك لحسمها



"تذاكر مجانية ومخفضة للطلاب".. فيفا يحفز الجماهير لمباراة الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية



