منافس الأهلي.. ماسكيرانو يعلن قائمة إنتر ميامي لكأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها الشهر الجاري.

ويتواجد فريق إنتر ميامي "صاحب الأرض"، بالمجموعة الأولي في مونديال الأندية، رفقة كل من الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويترأس قائمة إنتر ميامي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: دريك كاليندر، روكو ريوس نوفو، أوسكار أوستاري ووليام ياربورو.

المدافعون: جوردي ألبا، نوح ألين، توماس أفيليس، إسرائيل بوترايت، ماكسيميليانو فالكون، إيان فراي، جونزالو لوجان، تايلر هول، ديفيد مارتينيز، ريان سيلور ومارسيلو ويجاندت.

لاعبو خط الوسط: يانيك برايت، سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، سانتياجو موراليس، فيديريكو ريدوندو، بالتاسار رودريجيز، ديفيد رويز وتيلاسكو سيجوفيا.

المهاجمون: ليو أفونسو، تاديو الليندي، ليونيل ميسي، ألين أوباندو، فافا بيكولت ولويس سواريز.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم

من المقرر أن تنطلق ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، والتي تنطلق في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.