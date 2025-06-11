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مصطفى شوبير يتحدث عن مواجهة ميسي في المونديال.. ومستقبله مع النادي الأهلي

10:10 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء3
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    ليونيل ميسي مع جوردي ألبا
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    جوردي ألبا وليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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كتب - يوسف محمد:

أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مواجهة ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية، تمثل حافزا كبيرا بالنسبة للاعبين.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "هارد روك"، في افتتاح مباريات مونديال الأندية.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية مختلفة تماما، بسبب الاهتمام الكبير التي تحظى به، فهى تعد حدثا عالميا مميزا".

وأضاف: "سبق لي أن شاركت في 4 نسخ من قبل لبطولة كأس العالم، بنظامها القديم، لكن هذه النسخة مختلفة، في ظل مشاركة الكثير من الأندية بها".

وعن مواجهة ليونيل ميسي في افتتاح البطولة، قال شوبير: "مباراة الافتتاح ستكون حافز لنا، للظهور بمستوى جيد طوال البطولة، ومواجهة ميسي في الملعب ستكون قصة مختلفة".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأولوية بالنسبالي دائما، هى الاستمرار مع النادي الأهلي، القرار الخاص بمستقبلي سيكون في يد إدارة النادي، في نهاية الأمر".

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ25 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.

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