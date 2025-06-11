أحمد شوبير يشارك في افتتاح كأس العالم للأندية بطريقة جديدة

كتب - يوسف محمد:

يستعد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد استدعائه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن شوبير سيتواجد في أرضية ملعب "هارد روك"، الذي سيستضيف مباراة الأهلي وإنتر ميامي، لتقديم لاعبي المارد الأحمر من داخل الملعب.

ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري، حتى 13 يوليو المقبل.

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