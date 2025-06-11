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"قبل كأس العالم للأندية".. 18 صورة لتقديم قميص الأهلي الجديد في شوارع ميامي

08:57 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، جلسة تصوير خاصة بقميص الفريق الجديد، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من الصور لقميص الفريق الجديد الذي سيخوض به مونديال الأندية، في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، هو يتزين بشعار كأس العالم 2025.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري 2025، حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وكانت القرعة قد أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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