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"يدرس عدم الاستمرار".. حسام البدري يكشف لمصراوي تفاصيل الاعتداء عليه في ليبيا

08:38 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    المدرب حسام البدري
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    حسام البدري
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    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل بعض جماهير فريق السويحلي الليبي، خلال مباراة الفريقين معا أمس ببطولة الدوري الليبي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاعتداء علينا بالفعل من قبل جماهير فريق السويحلي الليبي، خاصة وأنهم كانوا بحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراة".

وأضاف: "الحمد لله انا بخير، ولا يوجد لدينا أي إصابات في الفريق".

واختتم البدري تصريحاته: "أخبرت رئيس نادي أهلي طرابلس برغبتي في عدم الاستمرار مع الفريق، لكنه طالبني باستمرار، وستجمعني معه جلسة في الساعات المقبلة".

وكان فريق أهلي طرابلس، قد تعرض للاعتداء من قبل بعض جماهير فريق السويحلي المتعصبين، أمام مقر إقامة الفريق، بالإضافة إلى الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي في نهاية المباراة".

وأصدر فريق أهلي طرابلس الليبي، بيانا رسميا اليوم الأربعاء استنكر خلاله الاعتداءات التي تعرض لها لاعبي الفريق والجهاز الفني أمس، عقب مباراة الفريق أمام السويحلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن مباراة أهلى طرابلس أمام فريق السويحلي الليبي انتهت أمس، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما في مرحلة السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي.

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