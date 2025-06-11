بتواجد مرموش والصفقات الجديدة.. قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

شهدت القائمة تواجد النجم المصري عمر مرموش، رفقة اللاعب الجزائري ريان آيت نوري المنضم حديثًا للسيتي، وريان شرقي.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المجموعة السادسة رفقة كل من الوداد المغربي، العين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي.

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: ماركوس بتينلي – إيدرسون – ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز – جون ستونز – ناثان آكي – ريان آيت نوري – فيتور ريس – يوشكو جفارديول – عبد القادر خوسانوف – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – نيكو جونزاليس – رودري – إيلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا – ماتيوس نونيز – جيريمي دوكو – سافيو – ريان شرقي – فيل فودين – كلاوديو إيتشيفيريا – أوسكار بوب – نيكو أورايلي.

خط الهجوم: عمر مرموش – ايرلينج هالاند.