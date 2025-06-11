كتب - يوسف محمد:

ينتظم النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بمدينة ميامي الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينضم أبو علي إلى معسكر المارد الأحمر اليوم بمدينة ميامي الأمريكية، عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان المهاجم الفلسطيني أنهى مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمس الثلاثاء بمواجهة منتخب عمان، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة افتتاح البطولة.

ويذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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