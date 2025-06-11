مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 1
03:00

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 0
03:45

باراجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

أوروجواي

2 0
02:00

فنزويلا

جميع المباريات

إعلان

"استعدادا لمواجهة إنتر ميامي".. موعد انضمام وسام أبو علي إلى معسكر الأهلي في أمريكا

07:29 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (17)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (14)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (15)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (9)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (12)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (3)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (2)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

ينتظم النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بمدينة ميامي الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينضم أبو علي إلى معسكر المارد الأحمر اليوم بمدينة ميامي الأمريكية، عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان المهاجم الفلسطيني أنهى مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمس الثلاثاء بمواجهة منتخب عمان، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة افتتاح البطولة.

ويذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

أقرأ أيضًا:"سيكون هناك جلسة".. شوبير يكشف عن صفقة يسعى الزمالك لحسمها

"تذاكر مجانية ومخفضة للطلاب".. فيفا يحفز الجماهير لمباراة الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد انضمام وسام أبو علي لمعسكر الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل